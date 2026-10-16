ODTÜ, Boğaziçi, YTÜ ve KOÇ'u ikiye katladı! Yandal yapma oranında bu üniversite zirveye çıktı
Üniversitelerde yandal yapma oranlarına ilişkin 2024 verileri açıklandı. ODTÜ, Boğaziçi, Yıldız Teknik ve Koç Üniversitesi gibi kurumları geride bırakan üniversite, yandal programına katılan lisans öğrencilerinin oranında zirveye yerleşti.
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Üniversitelerde öğrencilerin farklı alanlarda eğitim almasını sağlayan yandal programlarına ilgi, açıklanan verilerle yeniden gündeme geldi. 201 üniversitenin değerlendirildiği 2024 yılı sıralamasında, lisans öğrencileri arasında yandal yapma oranının en yüksek olduğu üniversite belli oldu. Zirvedeki üniversite, dikkat çeken farkla öne çıktı.
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