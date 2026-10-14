ODTÜ'yü, İTÜ'yü, YTÜ'yü devirdiler! Zirveyi vermediler. Türkiye'nin en iyi 23 araştırma üniversitesi
Türkiye’nin en iyi araştırma üniversiteleri belli oldu. ODTÜ, İTÜ ve YTÜ gibi köklü kurumların da yer aldığı sıralamada zirve yarışı dikkat çekti. İşte YÖK’ün performans gruplarına göre öne çıkan 23 araştırma üniversitesi.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere üç ayrı grupta değerlendiriyor. Üniversitelerin bu gruplardaki konumu, sağlanması planlanan desteklerin belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Peki, Türkiye’nin araştırma alanında öne çıkan üniversiteleri hangileri? İşte 23 üniversitenin yer aldığı liste.
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