ODTÜ'yü, İTÜ'yü, YTÜ'yü devirdiler! Zirveyi vermediler. Türkiye'nin en iyi 23 araştırma üniversitesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), araştırma üniversitelerini performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere üç ayrı grupta değerlendiriyor. Üniversitelerin bu gruplardaki konumu, sağlanması planlanan desteklerin belirlenmesinde de önemli rol oynuyor. Peki, Türkiye’nin araştırma alanında öne çıkan üniversiteleri hangileri? İşte 23 üniversitenin yer aldığı liste.