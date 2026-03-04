Ofis konforu BİM’de: BİM’e bugün Yönetici Koltuğu geliyor
Ofis konforu BİM’de: BİM’e bugün Yönetici Koltuğu geliyor
Bugün (4 Mart Çarşamba) BİM mağazalarında ofis konforunu artıracak yönetici koltukları satışa çıkıyor. Ergonomik tasarımı ve şık görünümüyle çalışma alanınıza değer katacak bu ürün, ücretsiz kargo avantajıyla adresinize teslim ediliyor.
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 40,990 TL
1 | 8
KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 40,990 TL
2 | 8
SİYAH YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 4,950 TL
3 | 8
GRİ YÖNETİCİ KOLTUĞU
Fiyat: 5,450 TL
4 | 8
