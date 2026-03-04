Ofis konforu BİM’de: BİM’e bugün Yönetici Koltuğu geliyor

  1. Ekonomim
Bugün (4 Mart Çarşamba) BİM mağazalarında ofis konforunu artıracak yönetici koltukları satışa çıkıyor. Ergonomik tasarımı ve şık görünümüyle çalışma alanınıza değer katacak bu ürün, ücretsiz kargo avantajıyla adresinize teslim ediliyor.

SİYAH YÖNETİCİ KOLTUĞU


Fiyat: 4,950 TL

GRİ YÖNETİCİ KOLTUĞU


Fiyat: 5,450 TL

