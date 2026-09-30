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  4. Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW…

Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW…

Japon markaların kendine muhakkak yer bulmayı başardığı sorunsuz motorlar listesinde mühendislik becerileri kozlarını paylaşıyor.

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Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW… - Sayfa 1

Otomotiv sektöründe efsaneleşen, yüksek dayanıklılıklarıyla bilinen ve milyonlarca kilometre yol katedebilen güç üniteleri otomobil tutkunlarının odak noktasında yer alıyor.

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Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW… - Sayfa 2

Üstün performansları ve uzun ömürlü yapılarıyla tanınan bu özel mekanizmalar, geçmişten günümüze pek çok farklı araç serisine güç vererek sektörde unutulmaz birer klasik haline gelmeyi başardı.

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Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW… - Sayfa 3

İşte adeta ölümsüzleşen motorlar:

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Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW… - Sayfa 4

LEXUS / TOYOTA 2GR-FE 3.5 V6

Motor Özellikleri: Benzin – V6, 272 – 318 HP
Kullanıldığı Bazı Modeller: Lexus ES350, GS350, RX350, Toyota Camry, Highlander

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