Ölümsüz motorları 23 yıllık usta tamirci açıkladı. Toyota, Lexus, Mercedes, BMW, VW…
Japon markaların kendine muhakkak yer bulmayı başardığı sorunsuz motorlar listesinde mühendislik becerileri kozlarını paylaşıyor.
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Otomotiv sektöründe efsaneleşen, yüksek dayanıklılıklarıyla bilinen ve milyonlarca kilometre yol katedebilen güç üniteleri otomobil tutkunlarının odak noktasında yer alıyor.
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Üstün performansları ve uzun ömürlü yapılarıyla tanınan bu özel mekanizmalar, geçmişten günümüze pek çok farklı araç serisine güç vererek sektörde unutulmaz birer klasik haline gelmeyi başardı.
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