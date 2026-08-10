Ömrü uzun, problemi az; Yolu sanayiye çok az düşen 10 otomatik şanzıman
Otomatik şanzıman tercihi yaparken vites geçişlerinin konforu kadar uzun ömürlü olması da büyük önem arz ediyor. Doğru ve düzgün kullanımla yüksek kilometrelere erişebilen ve arıza riskiyle daha az gündeme gelen 10 otomatik şanzıman belli oldu.
Otomobil sahibi olurken motor kadar şanzımanın güvenilirliği de uzun vadeli kullanım maliyetlerine direkt olarak tesir ediyor. Bazı otomatik şanzımanlar, sağlam yapıları ve doğru bakım uygulamaları sayesinde yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz çalışmalarıyla öne çıkıyor. İşte dayanıklılığı ve düşük arıza riskiyle dikkat çeken 10 otomatik şanzıman.
1. AISIN 8 İLERİ (AWF8F45)
Markalar: Toyota / Lexus / Peugeot / Citroën
Özellik: ÇOK DAYANIKLI - Yüksek tork kapasitesi ve uzun ömür
2. ZF 8HP (8 İLERİ)
Markalar: BMW / Audi / Jaguar / Land Rover
Özellik: ÜST DÜZEY - Pürüzsüz geçişler ve yüksek dayanıklılık