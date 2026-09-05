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  4. Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil

Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil

Ekonomik yakıt tüketimiyle dikkat çeken hibrit otomobiller, uzun ömürlü ve güvenilir yapılarıyla da öne çıkıyor. Çeşitli üreticilerin teknolojileri arasında yapılan değerlendirmede, sağlamlığı ve verimliliğiyle öne çıkan 8 hibrit sistemli otomobil belli oldu.

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Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil - Sayfa 1

Hibrit otomobil opsiyonunda yakıt ekonomisinin yanı sıra sistemin dayanıklılığı, mekanik yapısı ve uzun yıllar sorunsuz çalışabilmesi de büyük önem taşıyor. Hibrit teknolojilerini güvenilirlik, kullanım geçmişi, verimlilik ve uzun dönem performansı açısından değerlendirdik ve uzun ömrüyle öne çıkan 8 modeli bir araya getirdik.

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Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil - Sayfa 2

Toyota / Lexus Hybrid Synergy Drive (HSD) - TAM HİBRİT

e-CVT + planet dişli (power-split) yapısı ile yüksek dayanıklılık ve verimlilik. Basit ve sağlam mekanik yapı milyonlarca araçta kanıtlandı.
Örnek Modeller: Prius, Corolla Hybrid, RAV4 Hybrid, Lexus NX / RX Hybrid
Verimlilik: Çok Güçlü

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Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil - Sayfa 3

Honda e:HEV - TAM HİBRİT

İki elektrik motorlu hibrit sistem özellikle şehir içinde elektrikli sürüş odaklı. Elektrikli sürüş ağırlığı ile düşük aşınma ve yüksek güvenilirlik.
Örnek Modeller: Jazz e:HEV, HR-V e:HEV, Civic e:HEV, Accord e:HEV
Verimlilik: Çok Güçlü

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Ömrü uzun verimi yüksek; İşte en sağlam 8 hibrit sistemli otomobil - Sayfa 4

Hyundai / Kia Hybrid (TMED) - TAM HİBRİT


Paralel hibrit mimarisi ile yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketimi. Gelişmiş batarya ve motor yönetimi ile uzun ömürlü performans.
Örnek Modeller: Tucson Hybrid, Santa Fe Hybrid, Sportage Hybrid, Sorento Hybrid
Değerlendirme: Güçlü

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