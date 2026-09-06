Önlisans KPSS’ye girenlerin çoğu bilmiyor. Son yıllarda düşük puanla atama yapılan bölümler.
KPSS’ye önlisans sınavına girerek istediği puanı alan adaylar kesin atanabilmek için daha düşük puanla kapatan bölümlere yöneliyor. Tercih_hocan instagram hesabından yapılan paylaşımda ise kolay atanılan 7 bölüm sıralandı.
Önlisans KPSS maratonunu geride bırakan adaylar için kritik tercih süreci başlarken, kadro imkânı geniş ve taban puanları görece düşük bölümlere ilgi artıyor.
Yüksek puan alarak atanma şansını garantiye almak isteyen adaylar, geçmiş yılların yerleştirme verilerini yakından takip ediyor.
Uzmanların atama avantajı sunduğunu belirttiği öne çıkan programlar, bu dönemde geleceğini güvence altına almak isteyen binlerce gencin ilk hedefi haline geldi.