Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Onur’da, Onur Kart’a özel indirimler sürüyor. Onur’da 1-14 Mayıs 2025 tarihlerinde geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Onur’da hangi ürünlerde indirim var? 1-14 Mayıs tarihleri arasında Onur’a hangi ürünler geliyor? Onur 1-14 Mayıs aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Onur 1-14 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
AYNI ÜRÜNÜN İKİNCİSİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!
Onur’da, Onur Kart’a özel siyah zeytin, cevizli helva, mısır gevreği, organik kavanoz mama çeşitleri, süt, Bebelac mama, ton balığı, un, kırmızı mercimek ve bulgurda geçerli aynı ürünün ikincisine yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın.
AYNI ÜRÜNÜN İKİNCİSİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!
Onur’da, Onur Kart’a özel çay, çikolata, gazlı içecek, roll-on, ıslak havlu, ampul, yumuşatıcı, oda kokusu, hijyenik ped, diş fırçası ve diş macununda geçerli aynı ürünün ikincisine yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın.