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  4. Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Onur’da, Onur Kart’a özel indirimler sürüyor. Onur’da 1-14 Mayıs 2025 tarihlerinde geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, Onur’da hangi ürünlerde indirim var? 1-14 Mayıs tarihleri arasında Onur’a hangi ürünler geliyor? Onur 1-14 Mayıs aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Onur 1-14 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

BU FIRSAT KAÇMAZ!

Onur’da aynı ürünün ikincisi yüzde 50 indirimli!

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Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

AYNI ÜRÜNÜN İKİNCİSİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Onur’da, Onur Kart’a özel siyah zeytin, cevizli helva, mısır gevreği, organik kavanoz mama çeşitleri, süt, Bebelac mama, ton balığı, un, kırmızı mercimek ve bulgurda geçerli aynı ürünün ikincisine yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın.

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Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

AYNI ÜRÜNÜN İKİNCİSİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER!

Onur’da, Onur Kart’a özel çay, çikolata, gazlı içecek, roll-on, ıslak havlu, ampul, yumuşatıcı, oda kokusu, hijyenik ped, diş fırçası ve diş macununda geçerli aynı ürünün ikincisine yüzde 50 indirim fırsatını kaçırmayın.

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Onur’da aynı ürünün ikincisinde yüzde 50 indirim fırsatı! (ONUR 1-14 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

DANET DANA FÜME KABURGA-PASTIRMA 70 GRAM ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 35 İNDİRİM FIRSATI!

NUTELLA 400 GRAM

Fiyat: 119 TL

 SÜTAŞ YAYIK TEREYAĞI 225 GRAM

Fiyat: 99,50 TL

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