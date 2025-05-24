Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
Onur'da Onur Kart'a özel indirimler sürüyor. Onur'da 28 Mayıs tarihine kadar zeytinyağı, bulaşık makinesi deterjanı ve daha birçok üründe geçerli indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Peki, Onur'da, Onur Kart'a özel hangi ürünlerde indirim var? Onur market aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Onur market aktüel ürünler kataloğu
CANYILMAZ ESKİ KAŞAR PEYNİRİ KG
Raf fiyatı: 400 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 349 TL
CANPETEK SÜZME ÇİÇEK BALI MATARA 1000 KG
Raf fiyatı: 249 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 200 TL
ÜNAL PAKETLİ PEYNİR ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!
ONUR BEREKET SÜT 1 LİTRE
Raf fiyatı: 31 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 25 TL
SÜTAŞ LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE
Raf fiyatı: 42,50 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 36,50 TL
KOMİLİ SIZMA ZEYTİNYAĞINDA 100 TL İNDİRİM!
KOMİLİ SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE
Raf fiyatı: 430 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 349,50 TL
SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE
Raf fiyatı: 309 TL
Onur Kart'a özel fiyat: 279,50 TL