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  4. Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Onur'da Onur Kart'a özel indirimler sürüyor. Onur'da 28 Mayıs tarihine kadar zeytinyağı, bulaşık makinesi deterjanı ve daha birçok üründe geçerli indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Peki, Onur'da, Onur Kart'a özel hangi ürünlerde indirim var? Onur market aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Onur market aktüel ürünler kataloğu

Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

CANYILMAZ ESKİ KAŞAR PEYNİRİ KG

Raf fiyatı: 400 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 349 TL

CANPETEK SÜZME ÇİÇEK BALI MATARA 1000 KG

Raf fiyatı: 249 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 200 TL

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Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ÜNAL PAKETLİ PEYNİR ÇEŞİTLERİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

ONUR BEREKET SÜT 1 LİTRE

Raf fiyatı: 31 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 25 TL

 SÜTAŞ LAKTOZSUZ SÜT 1 LİTRE

Raf fiyatı: 42,50 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 36,50 TL

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Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

KOMİLİ SIZMA ZEYTİNYAĞINDA 100 TL İNDİRİM!

KOMİLİ SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Raf fiyatı: 430 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 349,50 TL

 SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 4 LİTRE

Raf fiyatı: 309 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 279,50 TL

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Onur'da zeytinyağında 100, deterjanda 180 TL indirim fırsatı! (ONUR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

DOĞUŞ SİYAH FİLİZ ÇAYI 1000 GRAM

Raf fiyatı: 195 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 175 TL

 SCHWEPPES 1 LİTRE ÇEŞİTLERİ

Raf fiyatı: 50 TL

Onur Kart'a özel fiyat: 45 TL

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