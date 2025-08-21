Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin kadrosuna Burcu Özberk dahil oldu! Burcu Özberk kimdir?

Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk (diğer adıyla Kimsesizler) dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.