Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin kadrosuna Burcu Özberk dahil oldu! Burcu Özberk kimdir?
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin kadrosuna Burcu Özberk dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Burcu Özberk dizide Ceylan karakterini canlandıracak. Peki, Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
11 Aralık 1989 tarihinde Eskişehir’de doğan Burcu Özberk, Türk oyuncudur.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Muhteşem Yüzyıl adlı dizideki Huricihan Sultan karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır. 2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır.
Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Çağlar Ertuğrul ile birlikte Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. Bu dizi ile Altın Kelebek Ödülleri’nde Romantik Komedide En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanmıştır. 2020 yılında FOX'ta yayımlanan Çocukluk (diğer adıyla Kimsesizler) dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.
2021-2022 yılları arasında ise aynı kanalda yayımlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başrolde yer aldı. 2023 yılında Kanal D'de yayınlanan Kraliçe dizisinde Deniz Gencer karakterini canlandırmıştır, yine aynı yıl şu an NOW olan FOX'ta yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde Ece Çetinel karakterini canlandırmıştır.