Orijinal, yan sanayi veya çıkma... İşte ikinci elde parçası en kolay bulunan 10 otomobil
İkinci el araç satın alırken yedek parçaya kolay erişilebilirliği, bakım ve onarım giderlerine direkt olarak tesir ediyor. Türkiye’de popüler olarak kullanılan ve parçasına ulaşmanın görece daha kolay olduğu 10 model öne çıkıyor.
İkinci el otomobil opsiyonunda yakıt tüketimi, performans ve fiyat kadar yedek parça erişimi de mühim bir unsur olarak öne çıkıyor. Bilhassa piyasada uzun senelerde bulunan, geniş servis ağına sahip ve hem orijinal hem de yan sanayi parça opsiyonları bulunan modeller, kullanıcılarına bakım ve onarım konusunda avantaj sağlayabiliyor. Türkiye’de yaygın kullanımı sayesinde parça ekosistemi gelişmiş 10 otomobili bir araya getirdik.
1. Fiat Egea - Türkiye'de en çok tercih edilen modellerden biridir. Orijinal, yan sanayi ve çıkma parça açısından erişimi oldukça kolaydır.
2. Renault Clio - Geniş servis ağı ve yüksek satış adetleri sayesinde parça bulmak genellikle çok kolaydır.