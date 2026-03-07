Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusunu açıkladı! Türkiye, İsrail ve İran'ı geri bıraktı
Global Firepower'ın 2026 senesi Küresel Ateş Gücü Sıralaması kapsamında Orta Doğu'nun en güçlü orduları belli oldu. Özellikle sıcak çatışmaların yaşandığı bölgede orduların gücünün ne denli önemli olduğu son günlerde bir kez daha ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda güç sıralaması netleşti. Türkiye'nin yeri göğsümüzü kabarttı.
Savunma analizleriyle tanınan Global Firepower, 2026 senesine dair Küresel Ateş Gücü Endeksi çerçevesinde Orta Doğu’nun en güçlü ordularını paylaştı. Bölgedeki jeopolitik gerilimler ve sıcak çatışmalar, askeri kapasitenin ülkeler adına ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.
