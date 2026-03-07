Orta Doğu'nun en güçlü 14 ordusunu açıkladı! Türkiye, İsrail ve İran'ı geri bıraktı

Savunma analizleriyle tanınan Global Firepower, 2026 senesine dair Küresel Ateş Gücü Endeksi çerçevesinde Orta Doğu’nun en güçlü ordularını paylaştı. Bölgedeki jeopolitik gerilimler ve sıcak çatışmalar, askeri kapasitenin ülkeler adına ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.