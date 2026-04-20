Ortadoğu'daki gerilim fiyatlara nasıl yansıdı? İşte en ucuz 20 elektrikli otomobil

Hürmüz Boğazı çevresinde yükselen tansiyon, kısa süreli rahatlamanın sonrasında petrol ücretlerini tekrardan yukarı yönlü baskıladı. ABD ile İran içerisinde devam eden anlaşmazlıklar, küresel enerji talebine dair endişeleri artırırken, bu durum otomotiv pazarında da dengeleri değiştirdi. Yükselen yakıt maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, içten yanmalı motorlu araçlara olan talebi zayıflatırken, elektrikli otomobiller daha güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda, Akşam Gazetesi otomobil editörü Sümer Demirciler tarafından hazırlanan ve kampanyalı başlangıç fiyatları baz alınan "en uygun fiyatlı 20 elektrikli otomobil" listesi, tüketiciler için önemli bir rehber niteliği taşıyor.