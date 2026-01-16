Ortalama IQ puanına göre en iyi 60 ülke açıklandı; Zirvede Çin var, işte Türkiye'nin sıralaması
International IQ Test 2025 verilerine göre ortalama IQ puanı en yüksek ülkeler belli oldu. Okuma alışkanlığı, teoride ve pratikteki kabiliyet gibi pek çok kriter bulunan sıralamada Türkiye de üst kısımlarda sayılabilecek bir noktadan sıralamaya girdi
International IQ Test 2025 verileriyle hazırlanan ve ülkelerin ortalama IQ puanlarına göre sıralandığı küresel liste açıklandı; Çin’in zirvede yer aldığı araştırmada Türkiye de dikkat çeken bir konumdan listeye girmeyi başardı.
