Ortalama kira fiyatlarında İstanbul ikinciliğe geriledi! İşte il il ortalama kira giderleri
Kira fiyatları kanayan yara haline geldi. Bu konuda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek zaman zaman büyük problemler olduğunu söylüyor. Fiyatlar her kalemde artarken kiralar da yerinde durmuyor. Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun da pek çok şehrinde ortalama kiralar bir hayli yükselmiş durumda. İşte son yapılan araştırmaya göre il il ortalama kira ödemeleri
Son yapılan araştırma verileri ortalama kira giderlerinde tabloyu tersine çevirdi. İstanbul ikinciliğe gerilerken, yalnızca metropolde değil Anadolu’nun pek çok kentinde de kiralar dikkat çekici seviyelere geldi.
