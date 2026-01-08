Ortalama maaş listesine 316 bin TL damgası; Türkiye ise Güney Afrika’nın gerisinde kaldı.

Batı Avrupa ve Kuzey Amerika en yüksek vergi sonrası kazançlara sahip bölgeler olarak öne çıkarken, Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika’nın bazı bölümleri geride kalıyor. Ülkemizde ise ortalama maaş 1,000 dolar seviyelerindeyken bu rakam Güney Afrika’daki ortalamanın gerisinde kaldı.