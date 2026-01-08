Ortalama maaş listesine 316 bin TL damgası; Türkiye ise Güney Afrika’nın gerisinde kaldı.
Çalışanların kazançlarının aylık ortalama geliri hesaplanarak yapılan listede 7,345 dolar ile en yüksek maaş İsviçre’de verilirken Türkiye 1,063 dolar ortalamasıyla Güney Afrika’nın gerisinde kaldı.
Ülkelere göre ortalama aylık net maaş verileri, yaşam standartları ve iş gücü piyasasının durumunu gösteren önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Son karşılaştırmalı veriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında belirgin gelir farkları bulunduğunu ortaya koyuyor.
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika en yüksek vergi sonrası kazançlara sahip bölgeler olarak öne çıkarken, Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika’nın bazı bölümleri geride kalıyor. Ülkemizde ise ortalama maaş 1,000 dolar seviyelerindeyken bu rakam Güney Afrika’daki ortalamanın gerisinde kaldı.
DÜNYA GENELİNDEKİ ORTALAMA MAAŞ KAZANCI
@stats_feed tarafından hazırlanan listeye göre ortalama maaş skalası şu şekilde: