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  4. Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı!

Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı!

BİM, 24 Haziran Çarşamba günü Sleep Town Base Visco tek kişilik sünger yatak modelini satışa sunarak ev konforunu artırmak isteyenlere hitap ediyor. Vücuda uyumlu destek sağlayan yapısı ve özel visco konfor katmanıyla öne çıkan bu yatak, kaliteli bir uyku deneyimi vadediyor. Yaklaşık 190x90 cm ölçülerine ve 21 cm yüksekliğe sahip olan ürün, taşıma kolaylığı sunan rulo paketleme sistemiyle teslim ediliyor. Uygun ödeme seçenekleri ve taksit imkanlarıyla sunulacak yatak, tüm BİM mağazalarında sınırlı stoklarla yerini alacak.

Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı! - Sayfa 1

MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 63.900 TL

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Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı! - Sayfa 2
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Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı! - Sayfa 3

MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI

Fiyat: 40.900 TL

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Ortopedik ve rahat uyku: BİM’den 24 Haziran Çarşamba Tek Kişilik Sünger Yatak fırsatı! - Sayfa 4
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