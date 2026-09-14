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  4. Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil

Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil

Oto sanayi uzmanlarının deneyimleri, bazı otomobillerin ikinci el piyasasında neden zorlandığını ortaya koyuyor. İşte alırken iyi düşünülmesi gereken 5 model.

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Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil - Sayfa 1

Bir otomobilin sürüş keyfi kadar ikinci el değeri, yedek parça erişimi, usta bulunurluğu ve kronik sorunları da büyük önem taşıyor. Oto sanayi uzmanlarının dikkat çektiği 5 otomobil, bu açıdan alıcıları düşündürüyor.

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Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil - Sayfa 2

1️⃣ Nissan Primera

Japon olmasına rağmen piyasada tutulmayan serilerden biri olduğu için satarken zorlayabiliyor.

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Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil - Sayfa 3

2️⃣ Chevrolet Captiva

SUV görünümünün altında masraflı arızalar barındırabildiği için riskli görülüyor.

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Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil - Sayfa 4

3️⃣ Skoda Roomster

Türkiye’de az bulunması ve mekanik olarak yorulmuş örneklerinin fazla olması nedeniyle tercih edilmiyor.

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