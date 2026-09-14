Oto sanayi uzmanı tek tek açıkladı! İşte alsan alınmaz satsan satılmaz 5 otomobil
Oto sanayi uzmanlarının deneyimleri, bazı otomobillerin ikinci el piyasasında neden zorlandığını ortaya koyuyor. İşte alırken iyi düşünülmesi gereken 5 model.
Bir otomobilin sürüş keyfi kadar ikinci el değeri, yedek parça erişimi, usta bulunurluğu ve kronik sorunları da büyük önem taşıyor. Oto sanayi uzmanlarının dikkat çektiği 5 otomobil, bu açıdan alıcıları düşündürüyor.
1️⃣ Nissan Primera
Japon olmasına rağmen piyasada tutulmayan serilerden biri olduğu için satarken zorlayabiliyor.
2️⃣ Chevrolet Captiva
SUV görünümünün altında masraflı arızalar barındırabildiği için riskli görülüyor.