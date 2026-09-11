Oto sanayicilerin sınavından geçmiş 11 motor; Asla yarı yola bırakmıyorlar

Bakım maliyetleri, dayanıklılık ve yüksek kilometrelerdeki performans gibi kriterler, bir motorun ne kadar başarılı olduğunu belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze üretilen bazı motorlar ise sağlamlıklarıyla adeta oto sanayicilerin sınavından geçmiş modeller olarak öne çıkıyor. İşte dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla otomobil dünyasında kendini kanıtlayan, kolay kolay yarı yolda bırakmayan 10 motor…