Oto sanayicilerin sınavından geçmiş 11 motor; Asla yarı yola bırakmıyorlar
Otomobilin kalbinde yer alan motorun güvenilirliği, uzun yıllar sorunsuz kullanım açısından büyük önem taşıyor. Geçmişten günümüze dayanıklılığıyla öne çıkan 10 motor, yüksek kilometrelere rağmen sahiplerini yarı yolda bırakmayan seçenekler arasında gösteriliyor.
Otomobil tutkunları için motor performansı ve sürüş keyfi önemli olsa da araçlarını günlük ulaşım amacıyla kullananlar için güvenilirlik çoğu zaman ilk sırada geliyor. Özellikle uzun kilometreler boyunca ciddi motor arızaları yaşamadan çalışabilen motorlar, otomobil sahipleri açısından büyük avantaj sağlıyor.
Bakım maliyetleri, dayanıklılık ve yüksek kilometrelerdeki performans gibi kriterler, bir motorun ne kadar başarılı olduğunu belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Geçmişten günümüze üretilen bazı motorlar ise sağlamlıklarıyla adeta oto sanayicilerin sınavından geçmiş modeller olarak öne çıkıyor. İşte dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla otomobil dünyasında kendini kanıtlayan, kolay kolay yarı yolda bırakmayan 10 motor…
10. Chrysler Slant-Six/G-Motoru
Yıllar 1959–2000
Tip Sıralı altı silindirli
Çıktı 101-225 beygir gücü
Öne çıkanlar 31 modelde kullanılan bu malzeme, dayanıklılığı ve esnekliğiyle bilinir.