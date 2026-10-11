Oto tamirci ‘satabilirsen öp başına koy’ diyor ; Piyasası yavaş zor satılan 4 otomobil.
İkinci el oto pazarında talep görmeyen ve kolay kolay satılamayan otomobiller hakkında oto tamirci 4 model açıkladı.
İkinci el otomobil piyasasında bazı araçların alım satım süreçleri ezber bozuyor. Deneyimli otomobil ustalarının değerlendirmelerine göre, pazarda talebi düşük kalan ve satış süreci bir hayli uzayan 4 farklı otomobil modeli bulunuyor.
Sektör temsilcilerinin "satabilirseniz şanslısınız" diyerek dikkat çektiği bu araçlar, yedek parça tedariki ve kronik teknik arıza endişeleri nedeniyle ikinci el pazarında alıcı bulmakta zorlanıyor. Otomobil alacakların bu riski göz önünde bulundurması öneriliyor.
PİYASASI YAVAŞ KOLAY SATILMIYOR
Şanzıman ustası ozdenlerservis’in belirttiğine göre satılması zor 4 otomobil şöyle: