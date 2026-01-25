  1. Ekonomim
Oto tamirci yolunu ezberleten 4 otomobil; Sahipleri kontak çevirmeye korkuyor

Henüz kontak bile çevirmeden masraf çıkaran ve sahibini bezdirmeyi başaran 4 otomobil belli oldu.

İstanbul Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde kendi dükkanında tamircilik yapan Veysel usta 32 yılı geride bıraktı. Yıllar boyunca edindiği tecrübelere göre en çok tamir işiyle uğraştığı modelleri de ekonomim için sıraladı.

Bakımsız arabanın masraf çıkaracağını her aracın bakımının yapılması gerektiğini söyleyen Veysel usta, özellikle Alman otomobillerinin arıza çıkarabildiğini belirtti.

SIK ARIZA VEREN 4 OTOMOBİL

Sorunsuzluk konusunda herkesle hem fikir olduğunu ve Japon otomobillerinin bu konuda bir numara olduğunu dile getiren usta Veysel, sık sık tamir ettiği 4 otomobili şöyle sıraladı:

4- BMW

