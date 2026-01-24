Oto tamircilerinin baş belası 3 şanzıman; Anahtar değmeden 1.000.000 KM yapıyorlar!

Dayanıklı iç yapıları, sarsıntısız çalışma karakterleri ve kullanıcı hatalarına karşı toleranslarıyla öne çıkıyorlar. Sanayi ustalarının sorunsuz olarak tanımladığı bu şanzımanlar, doğru kullanımda bir milyon kilometreye kadar anahtar değmeden hizmet verebiliyor.