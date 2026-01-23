Otomatik şanzımanın katili olan 6 hata; ‘Ben ustayım’ diyenler bile yanlış yapıyor
Son yıllarda popüler hale gelen otomatik şanzımanlı araçları kullanmadan önce bilmeniz gereken bazı detaylar var.
Otomatik vitesli araçlarda hatalı kullanım alışkanlıkları, şanzıman sisteminde geri dönülemez hasarlara yol açıyor. Uzmanlar, tam durmadan vites değiştirmekten kaçınılması ve park sırasında yükün şanzıman yerine el frenine bindirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca, yokuş aşağı vitesi boşa almak ve periyodik yağ değişimlerini aksatmak iç mekanizmadaki aşınmayı hızlandırıyor. Sürüş güvenliği ve mekanik sağlığı korumak adına, sarsıntısız ve bilinçli kullanımın ekonomik ömrü doğrudan etkilediği ifade ediliyor.
OTOMATİK ŞANZIMANI ÖLDÜREN 6 HATA
1. Tam Durmadan Vites Değiştirmek
En sık yapılan hatadır. Araç henüz çok düşük hızda da olsa hareket halindeyken D'den R'ye veya R'den D'ye geçmek, şanzıman içindeki dişlilere ve kavrama sistemine ani yük bindirir. Bu alışkanlık vites geçişlerinde vuruntuya ve dişli kırılmalarına neden olur.
2. "P" Konumunu El Freni Niyetine Kullanmak
Aracı durdurduğunuzda yükü şanzımana bindirmek büyük bir hatadır. Eğer önce P (Park) konumuna alıp sonra el frenini çekerseniz, aracın tüm ağırlığı şanzıman içindeki "park kilidi" denilen küçük bir pime biner.
Doğru sıralama: Durun -> Vitesi N’ye alın -> El frenini çekin -> Ayağınızı frenden çekip yükün el frenine binmesini sağlayın -> Vitesi P’ye alın.