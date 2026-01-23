Otomatik şanzımanın katili olan 6 hata; ‘Ben ustayım’ diyenler bile yanlış yapıyor

OTOMATİK ŞANZIMANI ÖLDÜREN 6 HATA

1. Tam Durmadan Vites Değiştirmek

En sık yapılan hatadır. Araç henüz çok düşük hızda da olsa hareket halindeyken D'den R'ye veya R'den D'ye geçmek, şanzıman içindeki dişlilere ve kavrama sistemine ani yük bindirir. Bu alışkanlık vites geçişlerinde vuruntuya ve dişli kırılmalarına neden olur.