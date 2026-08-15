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  4. Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak.

Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak.

Sorunsuzluk konusunda zirveye oturmaya alışık olan Japon otomobilleri yapılan ‘kabin ses seviyesi’ testinde adeta baltayı taşa vurdu. Fakat zirveye beklentilere göre Alman otomobiller de yerleşemedi.

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Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak. - Sayfa 1

Otomobil segmentindeki son kabin gürültüsü testleri, araçların farklı hız ve yol koşullarındaki yalıtım performansını göz önüne serdi.

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Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak. - Sayfa 2

Sessiz asfalt yüzeylerde 90 km/s hızla seyreden modellerde kabin içi ses seviyesi 62 dB’e kadar düşerken, standart otoyol zeminlerinde ve 120 km/s gibi yüksek hızlarda bu değer 72 dB seviyesine kadar yükseliyor.

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Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak. - Sayfa 3

KABİNİ EN ZOR ŞARTTA BİLE SESSİZ OLAN TEK OTOMOBİL

Test sonuçları, yol yüzeyi ve sürat arttıkça araç içi konforun doğrudan etkilendiğini gösteriyor. İşte desibel testine göre 14 markanın sonuçları:

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Otomobil devlerine ‘ses seviyesi’ testi: Zirvede Mercedes, BMW yok! Japoncular çok kızacak. - Sayfa 4

14. Toyota Corolla

Sıralama: 14
Asfalt Tipi: KMO
90 km/s: 69 dB
100 km/s: 70 dB
110 km/s: 71 dB
120 km/s: 72 dB

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