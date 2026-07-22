Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var!
Günümüzde sık kullanılan otomobillerin aksine prestij olarak görülen bazı markaların üretimleri resmen parmakla sayılıyor.
Otomotiv sektöründe seri üretim ile lüks ve el işçiliğine dayalı üretim arasındaki fark, aylık üretim rakamlarına da yansıdı.
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Milyonlara yaklaşan üretim hacmine sahip üreticilerin yanı sıra, sınırlı sayıda araç üreterek ayrıcalık ve prestij odaklı bir strateji izleyen firmalar da dikkat çekti.
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