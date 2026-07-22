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  4. Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var!

Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var!

Günümüzde sık kullanılan otomobillerin aksine prestij olarak görülen bazı markaların üretimleri resmen parmakla sayılıyor.

Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var! - Sayfa 1

Otomotiv sektöründe seri üretim ile lüks ve el işçiliğine dayalı üretim arasındaki fark, aylık üretim rakamlarına da yansıdı.

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Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var! - Sayfa 2

Milyonlara yaklaşan üretim hacmine sahip üreticilerin yanı sıra, sınırlı sayıda araç üreterek ayrıcalık ve prestij odaklı bir strateji izleyen firmalar da dikkat çekti.

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Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var! - Sayfa 3

Bazı üreticilerin aylık üretimi bin adedin, hatta birkaç yüz adedin altında kaldı.

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Otomobil devlerinin aylık üretim sayısı açıklandı: Sadece 476 adet üretilen var! - Sayfa 4

Teknotags tarafından paylaşılan bilgiye göre bazı markaların aylık üretim sayıları şöyle:

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