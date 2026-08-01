Otomobil fiyatına satılan 5 kol saati; Listenin ilk sırasını gören gözlerine inanamıyor.
Premium zenginlere hitap ettiği değerlendirilen ve fiyatları milyon TL’ler ile ölçülen bu 5 kol saatinin güncel değeri orta sınıfın hayalini bile kuramadığı otomobillerin liste fiyatı değerinde…
Lüks saat piyasasındaki astronomik rakamlar, yüksek fiyatlı araçların bütçelerini geride bırakmaya devam ediyor. Tasarım harikası olan ve milyonlarca liraya alıcı bulan bu özel modeller, sıradan bir ulaşım aracının çok ötesindeki bütçelere hitap ediyor.
Zamanı göstermenin ötesine geçerek prestij sembolüne dönüştürülen koleksiyon parçaları, otomotiv dünyasının en popüler segmentlerindeki araçlarla başa baş bir maliyet tablosu sergiliyor.
LİSTENİN İLK SIRASI 5 MİLYON TL’DEN PAHALI
Dayanıklılık ve işçiliği bir araya getiren bu mühendislik harikaları, lüks tüketimin sınırlarını yeniden çiziyor. Saatsecimi tarafından derlenen bilgiye göre pahalı bir otomobil hatta bir ev fiyatında olan pahalı 5 kol saati şöyle: