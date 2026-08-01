Otomobil fiyatına satılan 5 kol saati; Listenin ilk sırasını gören gözlerine inanamıyor.

LİSTENİN İLK SIRASI 5 MİLYON TL’DEN PAHALI

Dayanıklılık ve işçiliği bir araya getiren bu mühendislik harikaları, lüks tüketimin sınırlarını yeniden çiziyor. Saatsecimi tarafından derlenen bilgiye göre pahalı bir otomobil hatta bir ev fiyatında olan pahalı 5 kol saati şöyle: