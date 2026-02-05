  1. Ekonomim
  4. Otomobil satın alınmaması gereken 4 ay * Piyasada fiyatlar aşırı yükseliyor!

Araç satın almak isteyenlerin ticaret yapmadan önce dikkat etmesi geren 4 ay var. Bu aylarda piyasada balon fiyatlar etkili oluyor.

Otomobil piyasasında yılın belirli dönemlerinde satışlar olağan dışı şekilde artış gösteriyor. Bu süreçte tüketicilerin aceleyle karar vermesi, talebin suni olarak yükselmesine neden oluyor.

Bayilerin sınırlı stok algısı oluşturması ve fiyatların daha da artacağı beklentisi, piyasada balon etkisi yapıyor.

Alıcılar fırsatı kaçırmamak için pazarlık gücünü kaybederken, araç bedelleri gerçek değerinin üzerine çıkıyor. Özellikle vatandaşların kullanım eğilimleri nedeniyle piyasalarda artışlar yaşanırken bazı aylarda otomobil satın almaktan uzak durmak gerekiyor.

BU AYLARDA OTOMOBİL ALMAYIN!

İşte otomobil satın almak için uygun olmayan ve piyasanın şişkin olduğu aylar.

