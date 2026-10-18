Otomobil satın almak isteyenlerin düştüğü basit hata ; Geri dönüşü olmuyor.
Otomobil sahibi olmak isteyenlerin göz ardı ettiği ya da heyecanla dikkatinden kaçırdığı basit ‘klima’ detayı büyük masraflara kapı açabiliyor.
İkinci el otomobil satın almak isteyenlerin araç seçiminde yaptığı küçük hatalar, ilerleyen süreçte beklenmedik masraflara neden olabiliyor.
Aracın dış görünüşüne ve motor durumuna odaklanan alıcılar, bazı önemli ayrıntıları gözden kaçırabiliyor.
Uzmanların ve deneyimli sürücülerin sık sık uyardığı bu detaylar, satın alma kararını doğrudan etkilerken, araç teslim alınmadan önce dikkatli bir kontrol yapılmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.