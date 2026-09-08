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  4. Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil.

Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil.

Ülkemizde sorunsuz ve ‘kafası rahat’ otomobil sahibi olmak isteyenlerin uzak durması gerektiği otomobilleri listeleyen otomobil uzmanı dikkat edilmesi gereken 6 markayı şikayetleriyle listeledi.

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Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil. - Sayfa 1

Türkiye otomobil piyasasında sorunsuz bir araç sahibi olmak isteyenler için otomobil uzmanından kritik uyarılar geldi.

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Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil. - Sayfa 2

Kronik şanzıman arızaları, elektronik aksam problemleri ve yüksek bakım maliyetleriyle öne çıkan 6 markaya dikkat çekerek “piyasa fiyatının altında bile olsa almayın” dedi.

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Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil. - Sayfa 3

Mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin bu modelleri alırken iyice araştırması gerektiği vurgulanıyor.

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Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil. - Sayfa 4

ŞİKAYETLERİNİ TEK TEK SIRALADI

İşte Türkiye’de ikinci el piyasasında satılan ve bazı sorunlarıyla ünlenen o modeller ile şikayetleri:

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