Otomobil uzmanı ‘piyasanın altında bile olsa almam’ diyor. İşte en sorunlu 6 otomobil.
Ülkemizde sorunsuz ve ‘kafası rahat’ otomobil sahibi olmak isteyenlerin uzak durması gerektiği otomobilleri listeleyen otomobil uzmanı dikkat edilmesi gereken 6 markayı şikayetleriyle listeledi.
Türkiye otomobil piyasasında sorunsuz bir araç sahibi olmak isteyenler için otomobil uzmanından kritik uyarılar geldi.
Kronik şanzıman arızaları, elektronik aksam problemleri ve yüksek bakım maliyetleriyle öne çıkan 6 markaya dikkat çekerek “piyasa fiyatının altında bile olsa almayın” dedi.
Mağduriyet yaşamak istemeyen sürücülerin bu modelleri alırken iyice araştırması gerektiği vurgulanıyor.