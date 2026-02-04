  1. Ekonomim
  4. Otomobilde 2026'nın ilk zammı yansıdı! BYD, Honda, Hyundai, KIA, Opel, Toyota yeni fiyat listesi

Otomotiv sektöründe beklenen yeni yılın ilk zammı fiyat listesine yansıdı. Otomobil almayı düşünenlerin hevesi kursağında kalabilir. Sizin için marka marka model model zamlı güncel fiyat listesini hazırladık. İşte Hyundai, KIA, Opel, Honda, Toyota, BYD, Suzuki, Peugeot zamlı tablo

Hyundai
• i20: 1.424.000 – 1.785.000

• Bayon: 1.490.500 – 1.826.250

• INSTER: 1.510.000 – 1.790.000

