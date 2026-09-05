Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı

Bazı otomobil motorları sadece güçleriyle değil, yüksek kilometrelere erişen ömürleri, sağlam mekanikleri ve düşük arıza oranlarıyla da otomotiv tarihine geçti. Otomobil tutkunları ve uzmanların senelerdir dayanıklılığıyla öne çıkardığı modeller arasından, uzun kullanım ömrüyle adeta efsaneye dönüşen 16 ikonik motoru bir araya getirdik.