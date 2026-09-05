Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı
Araç satın alırken verimlilik kadar motorun uzun ömürlü ve sıkıntısız olması da önem taşıyor. Seneler süresinde kaya gib dayanıklılığıyla şöhret kazanan dünyanın en sağlam 16 motoru belli oldu, listede Japon üreticiler zirveyi yine kimseye bırakmadı.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bazı otomobil motorları sadece güçleriyle değil, yüksek kilometrelere erişen ömürleri, sağlam mekanikleri ve düşük arıza oranlarıyla da otomotiv tarihine geçti. Otomobil tutkunları ve uzmanların senelerdir dayanıklılığıyla öne çıkardığı modeller arasından, uzun kullanım ömrüyle adeta efsaneye dönüşen 16 ikonik motoru bir araya getirdik.
1 | 18