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Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı

Araç satın alırken verimlilik kadar motorun uzun ömürlü ve sıkıntısız olması da önem taşıyor. Seneler süresinde kaya gib dayanıklılığıyla şöhret kazanan dünyanın en sağlam 16 motoru belli oldu, listede Japon üreticiler zirveyi yine kimseye bırakmadı.

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Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı - Sayfa 1

Bazı otomobil motorları sadece güçleriyle değil, yüksek kilometrelere erişen ömürleri, sağlam mekanikleri ve düşük arıza oranlarıyla da otomotiv tarihine geçti. Otomobil tutkunları ve uzmanların senelerdir dayanıklılığıyla öne çıkardığı modeller arasından, uzun kullanım ömrüyle adeta efsaneye dönüşen 16 ikonik motoru bir araya getirdik.

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Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı - Sayfa 2

1. TOYOTA 2JZ-GTE - Japonya: Aşırı sağlam yapısı ve yüksek tuning potansiyeli ile efsane.

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Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı - Sayfa 3

2. NISSAN RB26DETT - Japonya: Skyline GT-R ile ünlenen, ikiz turbo şarjlı ve güçlü motor.

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Otomobilde sağlamlık arayanlara en dayanıklı 16 motoru açıkladı; Japonlar zirveyi bırakmadı - Sayfa 4

3. HONDA K20 - Japonya: Yüksek devir çevirebilen, hafif ve dayanıklı ünite.

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