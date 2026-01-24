Otomobillerin başka dünyaya açılan kapısı; Kokpitiyle göz kamaştıran 10 otomobil

10. Peugeot 5008 (Panoramic i-Cockpit)

Lüks segmente girmese de Peugeot, yeni 21 inçlik yüzer panoramik ekranıyla tasarımda devrim yaptı. Küçük direksiyon ve ekranın konumu, uygun fiyatlı bir otomobilde bile "gelecekteymişsiniz" hissi veriyor.