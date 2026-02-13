Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor
Otomotiv dünyasına imza atan dev markaların geçmişte çok daha farklı işlerle uğraştığı ortaya çıktı.
Bugün otomotiv dünyasında söz sahibi olan pek çok küresel şirketin geçmişi, şaşırtıcı derecede farklı sektörlere dayanıyor. Sanayi devlerinin bir kısmı ilk adımlarını tarım ekipmanları, dikiş makineleri ve dokuma tezgahları üreterek attı.
Kimileri havacılık alanında faaliyet gösterirken, bazıları bisiklet, traktör ve hatta savunma sanayi araçları üretti. Ev tipi ürünler ve küçük el aletleri de bu şirketlerin başlangıç noktaları arasında yer aldı.
Zaman içinde değişen pazar koşulları ve teknolojik gelişmeler, bu firmaları otomotiv sektörüne yönlendirdi. Geçmişten gelen üretim tecrübesi ise bugünkü başarılarının temelini oluşturdu.