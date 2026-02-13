Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor

Bugün otomotiv dünyasında söz sahibi olan pek çok küresel şirketin geçmişi, şaşırtıcı derecede farklı sektörlere dayanıyor. Sanayi devlerinin bir kısmı ilk adımlarını tarım ekipmanları, dikiş makineleri ve dokuma tezgahları üreterek attı.