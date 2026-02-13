  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor

Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor

Otomotiv dünyasına imza atan dev markaların geçmişte çok daha farklı işlerle uğraştığı ortaya çıktı.

Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor - Sayfa 1

Bugün otomotiv dünyasında söz sahibi olan pek çok küresel şirketin geçmişi, şaşırtıcı derecede farklı sektörlere dayanıyor. Sanayi devlerinin bir kısmı ilk adımlarını tarım ekipmanları, dikiş makineleri ve dokuma tezgahları üreterek attı.

1 | 14
Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor - Sayfa 2

Kimileri havacılık alanında faaliyet gösterirken, bazıları bisiklet, traktör ve hatta savunma sanayi araçları üretti. Ev tipi ürünler ve küçük el aletleri de bu şirketlerin başlangıç noktaları arasında yer aldı.

2 | 14
Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor - Sayfa 3

Zaman içinde değişen pazar koşulları ve teknolojik gelişmeler, bu firmaları otomotiv sektörüne yönlendirdi. Geçmişten gelen üretim tecrübesi ise bugünkü başarılarının temelini oluşturdu.

3 | 14
Otomotiv sektöründen önce mantar üretiyorlarmış; Japon devinin eski hali şaşırtıyor - Sayfa 4

OTOMOTİVDEN ÖNCE NE YAPIYORLARDI?

carbuzz.com’da derlenen bilgiye göre Toyota, Mazda, BMW, Saab gibi devasa markaların sektöre giriş yapmadan önce faaliyet gösterdiği sektörler şöyleydi:

4 | 14