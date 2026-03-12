  1. Ekonomim
  4. ÖTV muafiyeti olan 11 fırsat otomobil; 800.000 TL indirimle geliyor!

Etiket fiyatıyla parmak ısırtan fakat ÖTV indirimiyle dikkatleri üzerine çeken 11 otomobil arasında yerli üretim 800 bin lira avantajdan yararlanıyor.

Otomobil piyasasında Mart 2026 itibarıyla büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni güncellenen vergi düzenlemeleri doğrultusunda, tam 11 farklı modelde devasa fiyat avantajları dikkat çekiyor.

Özellikle yerli üretim kriterini karşılayan seçeneklerde 800 bin liraya ulaşan indirimler, yüksek liste fiyatlarını daha makul seviyelere çekiyor.

ÖTV muafiyeti kapsamındaki bu stratejik modeller, hem konforu hem de ekonomik sürüşü bir arada sunarak tüketiciler için kritik birer fırsat haline geldi.

Sektördeki bu vergi avantajı dalgasının, yılın ilk çeyreğinde pazar paylarını ciddi oranda etkilemesi ve talebi yerli modellere kaydırması bekleniyor.

