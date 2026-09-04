ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor
Türkiye’de ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecen 13 model listelendi. Bazı modellerde ÖTV muafiyeti bir otomobil parasından fazlasına denk geliyor.
Türkiye’de ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımı, %90 ve üzeri engelliler ile özel tertibat şartı aranan %40-89 ortopedik engelli vatandaşları kapsıyor.
Hak sahipleri, 10 yılda bir kez yerli üretim şartını karşılayan binek araçları ÖTV’siz alabiliyor.
Mevzuata göre, en az %40 yerlilik oranına sahip sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli otomobiller resmi muafiyet kapsamında yer alıyor.