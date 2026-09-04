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  4. ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor

ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor

Türkiye’de ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecen 13 model listelendi. Bazı modellerde ÖTV muafiyeti bir otomobil parasından fazlasına denk geliyor.

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ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor - Sayfa 1

Türkiye’de ÖTV muafiyetli sıfır otomobil alımı, %90 ve üzeri engelliler ile özel tertibat şartı aranan %40-89 ortopedik engelli vatandaşları kapsıyor.

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ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor - Sayfa 2

Hak sahipleri, 10 yılda bir kez yerli üretim şartını karşılayan binek araçları ÖTV’siz alabiliyor.

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ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor - Sayfa 3

Mevzuata göre, en az %40 yerlilik oranına sahip sedan, hatchback, SUV, hibrit ve elektrikli otomobiller resmi muafiyet kapsamında yer alıyor.

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ÖTV’siz satılan 13 model belli oldu. Toyota, Renault, Fiat… 997 bin TL ÖTV avantajıyla geliyor - Sayfa 4

BİR OTOMOBİL FİYATI FARK EDİYOR

İşte özel durumu olan vatandaşları ilgilendiren ÖTV muafiyetsiz otomobiller ve fiyat listeleri:

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