Oyuncular için kaçırılmayacak fırsat: Havit Gaming Mouse, Kulaklık ve Klavye bugün BİM’de!
Oyuncular için kaçırılmayacak fırsat: Havit Gaming Mouse, Kulaklık ve Klavye bugün BİM’de!
BİM, bilgisayar başında yüksek performans ve konfor arayan oyun tutkunları için bugün harika bir teknoloji hamlesine ev sahipliği yapıyor. Fiyat-performans odaklı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Havit markasının yeni Gaming Mouse, gaming kulaklık ve gaming klavye modelleri, çarşamba günü itibarıyla tüm mağazalarda yerini aldı. Hem dayanıklı yapıları hem de profesyonel oyun seanslarına eşlik edecek güçlü teknik donanımlarıyla öne çıkan bu özel ekipmanlar, peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla raflara iniyor.
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NOKIA TUŞLU CEP TELEFONU 105 2023 LEDA
Fiyat: 1.990 TL
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