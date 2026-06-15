Oyunseverlere müjde: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!
Oyunseverlere müjde: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Monster Oyun Bilgisayarı geliyor!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü Monster oyun bilgisayarını getirerek oyunseverlere büyük bir müjde veriyor. Güçlü işlemciler ve yüksek performanslı ekran kartlarıyla donatılmış bu bilgisayar, cazip fiyatlarla oyun tutkunlarıyla buluşacak. Yüksek yenileme hızlı ekran kalitesi ve akıcı çalışma performansıyla dikkat çeken Monster modeli, oyun keyfini ikiye katlamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Uygun ödeme seçenekleri ve taksit imkanlarıyla sunulacak bu ürün, sınırlı stoklarla tüm BİM mağazalarında yerini alacak.
MONSTER ABRA A7 V16.2.11 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 63.900 TL
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MONSTER TULPAR TD3 V1.2.3.3 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 50.990
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MONSTER ABRA A5 V21.5.7 OYUN BİLGİSAYARI
Fiyat: 40.900 TL
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XDRIVE RÜZGAR OYUNCU MASASI
Fiyat: 6.450 TL
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