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Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon.

Küçük öğrenciler başta olmak üzere ilk cep telefonlarını alacak olanlar için fiyat/performans olan 10 bin lira bandındaki bu 5 telefon beğeni topladı.

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Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon. - Sayfa 1

Akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için yüksek fiyatlara çıkmadan da farklı seçenekler bulunabiliyor.

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Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon. - Sayfa 2

Özellikle temel ihtiyaçlara yönelik cihaz arayan kullanıcılar, 10 bin lira seviyesindeki modelleri değerlendirebilir.

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Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon. - Sayfa 3

Günlük iletişim, sosyal medya, video izleme ve internet kullanımı gibi işlemler için öne çıkan bu telefonlar, bütçesini korumak isteyenlere alternatif oluşturuyor.

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Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon. - Sayfa 4

İşte 10.000 TL bütçeyle alınabilecek 5 telefon:

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