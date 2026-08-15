Özellikle öğrenciler tercih etmeye başladı; 10.000 TL’ye alınabilecek F/P 5 telefon.
Küçük öğrenciler başta olmak üzere ilk cep telefonlarını alacak olanlar için fiyat/performans olan 10 bin lira bandındaki bu 5 telefon beğeni topladı.
Akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için yüksek fiyatlara çıkmadan da farklı seçenekler bulunabiliyor.
Özellikle temel ihtiyaçlara yönelik cihaz arayan kullanıcılar, 10 bin lira seviyesindeki modelleri değerlendirebilir.
Günlük iletişim, sosyal medya, video izleme ve internet kullanımı gibi işlemler için öne çıkan bu telefonlar, bütçesini korumak isteyenlere alternatif oluşturuyor.