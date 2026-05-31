Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu

İlk Kural: Hemen A/C Tuşuna Basmayın

Güneş altında park edilmiş bir araca binildiğinde yapılan en büyük hata, motoru çalıştırır çalıştırmaz klimayı son kademede açmaktır. Doğru yöntem; öncelikle aracın camlarını açarak içerideki hapsedilmiş sıcak havayı tahliye etmektir. Birkaç dakikalık sürüşün ardından camlar kapatılmalı ve A/C tuşuna basılarak kademeli bir soğutma başlatılmalıdır. Bu sayede klima kompresörüne binen ani yük azalır ve yakıt tasarrufu sağlanır.