Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu
Günümüzde birçok otomobilin olmazsa olmazı olan klimalar yanlış kullanıldığında verimlilik sorunu yaşarken araca da zarar verebiliyor.
Günümüz otomobillerinin vazgeçilmez konfor öğesi olan klimalar, yaklaşık 30 yıldır hayatımızın merkezinde yer alıyor.
Ancak doğru bilinen yanlışlar, deneyimli sürücüleri bile hataya düşürüyor. Bilinçsizce kullanılan A/C tuşu, sadece sistemin verimliliğini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda farkında olmadan araca ciddi zararlar verebiliyor.
A/C TUŞUNU DOĞRU KULLANMAYAN EGZOZ GAZI SOLUYOR
Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ya da kışın buğulanan camları açmada otomobillerin vazgeçilmezi olan "A/C" (Air Conditioning) tuşu, doğru kullanılmadığında sürücülere pahalıya mal oluyor. Uzmanlar, araç içi konforu sağlayan bu sistemin bilinçsiz kullanımının yakıt tüketimini artırdığı ve motor ömrünü kısalttığı konusunda uyarıyor.
İlk Kural: Hemen A/C Tuşuna Basmayın
Güneş altında park edilmiş bir araca binildiğinde yapılan en büyük hata, motoru çalıştırır çalıştırmaz klimayı son kademede açmaktır. Doğru yöntem; öncelikle aracın camlarını açarak içerideki hapsedilmiş sıcak havayı tahliye etmektir. Birkaç dakikalık sürüşün ardından camlar kapatılmalı ve A/C tuşuna basılarak kademeli bir soğutma başlatılmalıdır. Bu sayede klima kompresörüne binen ani yük azalır ve yakıt tasarrufu sağlanır.