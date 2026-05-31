  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu

Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu

Günümüzde birçok otomobilin olmazsa olmazı olan klimalar yanlış kullanıldığında verimlilik sorunu yaşarken araca da zarar verebiliyor.

Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu - Sayfa 1

Günümüz otomobillerinin vazgeçilmez konfor öğesi olan klimalar, yaklaşık 30 yıldır hayatımızın merkezinde yer alıyor.

1 | 8
Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu - Sayfa 2

Ancak doğru bilinen yanlışlar, deneyimli sürücüleri bile hataya düşürüyor. Bilinçsizce kullanılan A/C tuşu, sadece sistemin verimliliğini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda farkında olmadan araca ciddi zararlar verebiliyor.

2 | 8
Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu - Sayfa 3

A/C TUŞUNU DOĞRU KULLANMAYAN EGZOZ GAZI SOLUYOR

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında ya da kışın buğulanan camları açmada otomobillerin vazgeçilmezi olan "A/C" (Air Conditioning) tuşu, doğru kullanılmadığında sürücülere pahalıya mal oluyor. Uzmanlar, araç içi konforu sağlayan bu sistemin bilinçsiz kullanımının yakıt tüketimini artırdığı ve motor ömrünü kısalttığı konusunda uyarıyor.

3 | 8
Özellikle usta şoförler yanlış kullanıyor; Otomobillerdeki bu tuş son 30 yılda popüler oldu - Sayfa 4

İlk Kural: Hemen A/C Tuşuna Basmayın

Güneş altında park edilmiş bir araca binildiğinde yapılan en büyük hata, motoru çalıştırır çalıştırmaz klimayı son kademede açmaktır. Doğru yöntem; öncelikle aracın camlarını açarak içerideki hapsedilmiş sıcak havayı tahliye etmektir. Birkaç dakikalık sürüşün ardından camlar kapatılmalı ve A/C tuşuna basılarak kademeli bir soğutma başlatılmalıdır. Bu sayede klima kompresörüne binen ani yük azalır ve yakıt tasarrufu sağlanır.

4 | 8