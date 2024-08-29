Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı
Eylül ayında maddi zorluk çekecek ve para kaybedecek burçları astrologlar tek tek açıkladı.
Merkür retrosu hemen hemen bütün burçları etkiledi. Şanssızlık ve uğursuzluklar nedeniyle birçok kişinin işi ters gitti. Hatta ikili ilişkileri bile zorlayan retro süreci parasızlık olarak da sıkıntı çıkardı.
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Merkür retrosundan yola çıkarak Eylül ayında da şansları ters gidecek ve para sıkıntısı yaşayacak burçlar tek tek belli oldu. Alanında uzmanlaşmış astrologlar ise listede yer alan 6 burcu ise para sıkıntısı çekmelerine karşı uyardı.
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BOĞA
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AKREP
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