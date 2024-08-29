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  4. Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı

Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı

Eylül ayında maddi zorluk çekecek ve para kaybedecek burçları astrologlar tek tek açıkladı.

Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı - Sayfa 1

Merkür retrosu hemen hemen bütün burçları etkiledi. Şanssızlık ve uğursuzluklar nedeniyle birçok kişinin işi ters gitti. Hatta ikili ilişkileri bile zorlayan retro süreci parasızlık olarak da sıkıntı çıkardı.

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Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı - Sayfa 2

Merkür retrosundan yola çıkarak Eylül ayında da şansları ters gidecek ve para sıkıntısı yaşayacak burçlar tek tek belli oldu. Alanında uzmanlaşmış astrologlar ise listede yer alan 6 burcu ise para sıkıntısı çekmelerine karşı uyardı.

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Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı - Sayfa 3

BOĞA

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Para harcamayın. Maddi darlık kapıda : Astrologlar 6 burcu uyardı - Sayfa 4

AKREP

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