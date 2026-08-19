Parça, şasi, motor ve daha fazlası... Bu 10 otomobil değerini asla kaybetmiyor
İkinci el araç pazarında bazı markalar, talep ve güvenilirlik avantajıyla değerini diğerlerine göre çok daha iyi muhafaza ediyor. İşte parça bulunabilirliği, servis ağı ve kullanıcı ilgisiyle öne çıkan 10 marka.
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Araç satın alırken sadece satın alma fiyatı değil, aracın seneler içindeki değer kaybı da önem arz ediyor. İkinci el piyasasında talebi yüksek, servis ağı güçlü ve parça erişimi kolay olan markalar, değerini koruma konusunda öne çıkıyor. İşte ikinci elde değerini en iyi koruyan 10 otomobil markası.
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