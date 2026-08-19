Parça, şasi, motor ve daha fazlası... Bu 10 otomobil değerini asla kaybetmiyor

Araç satın alırken sadece satın alma fiyatı değil, aracın seneler içindeki değer kaybı da önem arz ediyor. İkinci el piyasasında talebi yüksek, servis ağı güçlü ve parça erişimi kolay olan markalar, değerini koruma konusunda öne çıkıyor. İşte ikinci elde değerini en iyi koruyan 10 otomobil markası.