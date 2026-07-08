Parkların yeni yıldızı: 9 Temmuz Perşembe A101’de Akülü Araba fırsatını kaçırmayın!
Çocuklarına unutulmaz bir yaz hediyesi vermek ve dış mekan maceralarını başlatmak isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde muhteşem bir fırsat başlıyor. Satışa çıkacak 12V uzaktan kumandalı akülü araba; konforlu ayarlanabilir koltuğu, radyo ve MP3 çalar özelliğiyle eğlenceyi ikiye katlıyor. Emniyet kemeri, otomatik fren sistemi ve sarsıntıları önleyen 4 süspansiyonu ile tam güvenlik sunan bu yanan ön farlı havalı araç, 2 yıl garantili olarak raflarda.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1,399 TL
PİRANHA 5520 SU BUHARLI ŞARJLI EL FANI
Fiyat: 249 TL
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KİWİ GİZLİ DAMACANALI DAHİLİ OTOMATİK ÇAYCILI SICAK SOĞUK DİJİTAL SU SEBİLİ
Fiyat: 10,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
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