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  4. Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta!

Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta!

Hafta sonu macerasını ve açık havayı sevenler için müjde! ŞOK 18 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Champions 20 jant çift amortisörlü bisikleti raflara çıkarıyor. Sağlam çelik kadrosu ve sarsıntıları engelleyen amortisörlü maşası ile en zorlu yollara bile meydan okuyan bu araç; 21 vites gücü (7’li arka vites, 3’lü ön vites) ile kusursuz bir sürüş performansı vadediyor.

Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta! - Sayfa 1

CHAMPIONS 20 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET

Fiyat: 3,990 TL

SPOR MODEL ÇEK BIRAK ARABA 1:43

Fiyat: 100 TL

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Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML

Fiyat: 129 TL

PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET

Fiyat: 59 TL

KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 G

Fiyat: 49 TL

BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML LİMON/SENSITIVE

Fiyat: 129 TL

ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML

Fiyat: 55 TL

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Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta! - Sayfa 3

CASODORA ÇİFT KİŞİLİK PİKE SETİ

Fiyat: 499 TL

%100 PAMUK TEK KİŞİLİK LASTİKLİ ÇARŞAF SETİ

Fiyat: 399 TL

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Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta! - Sayfa 4

LG 65QNED86T6A 4K ULTRA HD 65” 165 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART QNED TV

Fiyat: 59,999 TL

55QNED86A6A 4K ULTRA HD 55”140 EKRAN UYDU ALICILI WEBOS SMART QNED EVO MİNİLED TV

Fiyat: 47,999 TL

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