Pedalları eğlenceye çevirin: 21 Vitesli Çift Amortisörlü Bisiklet 18 Temmuz Cumartesi ŞOK'ta!
Hafta sonu macerasını ve açık havayı sevenler için müjde! ŞOK 18 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Champions 20 jant çift amortisörlü bisikleti raflara çıkarıyor. Sağlam çelik kadrosu ve sarsıntıları engelleyen amortisörlü maşası ile en zorlu yollara bile meydan okuyan bu araç; 21 vites gücü (7’li arka vites, 3’lü ön vites) ile kusursuz bir sürüş performansı vadediyor.
CHAMPIONS 20 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET
Fiyat: 3,990 TL
SPOR MODEL ÇEK BIRAK ARABA 1:43
Fiyat: 100 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
EMOTION/BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ 200 ML
Fiyat: 129 TL
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Fiyat: 59 TL
KARMEN ZEBRA KAKAO KAPLAMALI BİSKÜVİ 276 G
Fiyat: 49 TL
BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI 1500 ML LİMON/SENSITIVE
Fiyat: 129 TL
ACE JEL YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 750 ML
Fiyat: 55 TL
CASODORA ÇİFT KİŞİLİK PİKE SETİ
Fiyat: 499 TL
%100 PAMUK TEK KİŞİLİK LASTİKLİ ÇARŞAF SETİ
Fiyat: 399 TL