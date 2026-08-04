Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışı kampanyası başlattı! Sadece İstanbul yok
Pegasus, yurt dışı gezi planlayanlar adına yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Seçili dış hat uçuşlarında biletler 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, kampanya yalnızca İstanbul çıkışlı seferlerle sınırlı kalmıyor.
Pegasus Hava Yolları, yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyen yolcular için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında seçili dış hat uçuşlarında biletler 9, 19, 29 ve 49 Euro (+vergiler) fiyat seçenekleriyle satışa çıkarıldı. Ekim sonundan 27 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek seyahatleri kapsayan fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların, Pegasus üyelikleriyle mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden rezervasyon yapması gerekiyor. Kampanya fiyatlarına kabin veya kayıtlı bagaj dahil olmazken, ek bagaj hakkı 9 Euro'dan başlayan ücretlerle satın alınabiliyor.
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen