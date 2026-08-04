Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışı kampanyası başlattı! Sadece İstanbul yok

Pegasus Hava Yolları, yurt dışına uygun fiyatla seyahat etmek isteyen yolcular için dikkat çeken bir kampanya duyurdu. Kampanya kapsamında seçili dış hat uçuşlarında biletler 9, 19, 29 ve 49 Euro (+vergiler) fiyat seçenekleriyle satışa çıkarıldı. Ekim sonundan 27 Mart tarihine kadar gerçekleştirilecek seyahatleri kapsayan fırsattan yararlanmak isteyen yolcuların, Pegasus üyelikleriyle mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden rezervasyon yapması gerekiyor. Kampanya fiyatlarına kabin veya kayıtlı bagaj dahil olmazken, ek bagaj hakkı 9 Euro'dan başlayan ücretlerle satın alınabiliyor.