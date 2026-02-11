  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı

Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı

Düşük maliyetli yerli hava yolu şirketi Pegasus yurt dışı için dev kampanyasını duyurdu. Uzun süredir sessizliğini koruyan havayolu şirketi yüzlerce noktaya 9 Euro ve vergilerle uçacak. İşte Pegasus kampanya destinasyonları...

Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı - Sayfa 1

Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni kampanyasını duyurdu; çok sayıda destinasyonu kapsayan bu hamle havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı.

1 | 52
Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı - Sayfa 2

1. Ankara - Şarm El-Şeyh - Başlayan fiyatlarla € 9,00
2. İstanbul - İskenderiye - Başlayan fiyatlarla € 9,00
3. İstanbul - Hurgada - Başlayan fiyatlarla € 9,00

2 | 52
Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı - Sayfa 3

4. İstanbul - Şarm El-Şeyh - Başlayan fiyatlarla € 9,00
5. İstanbul - Tiran - Başlayan fiyatlarla € 9,00
6. İstanbul - Saraybosna - Başlayan fiyatlarla € 9,00

3 | 52
Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı - Sayfa 4

7. İstanbul - Tuzla - Başlayan fiyatlarla € 9,00
8. İstanbul - Sofya - Başlayan fiyatlarla € 9,00
9. İstanbul - Atina - Başlayan fiyatlarla € 9,00

4 | 52