Pegasus 9 Euro + vergilerle yurt dışına uçuyor! Dev kampanya sektörü salladı
Düşük maliyetli yerli hava yolu şirketi Pegasus yurt dışı için dev kampanyasını duyurdu. Uzun süredir sessizliğini koruyan havayolu şirketi yüzlerce noktaya 9 Euro ve vergilerle uçacak. İşte Pegasus kampanya destinasyonları...
Pegasus, yurt dışı uçuşlarında 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla yeni kampanyasını duyurdu; çok sayıda destinasyonu kapsayan bu hamle havacılık sektöründe büyük yankı uyandırdı.
1. Ankara - Şarm El-Şeyh - Başlayan fiyatlarla € 9,00
2. İstanbul - İskenderiye - Başlayan fiyatlarla € 9,00
3. İstanbul - Hurgada - Başlayan fiyatlarla € 9,00
4. İstanbul - Şarm El-Şeyh - Başlayan fiyatlarla € 9,00
5. İstanbul - Tiran - Başlayan fiyatlarla € 9,00
6. İstanbul - Saraybosna - Başlayan fiyatlarla € 9,00