Pegasus 9 Euro'ya yurt dışına uçuyor! Kampanya herkesi harekete geçirdi... İşte destinasyonlar
Pegasus beklenen kampanyayı resmen duyurdu. Biletleme ve seyahat dönemi tarihlerini açıkladı. Destinasyonlar belli oldu. 9 Euro ve vergilerle yurt dışına uçuyor.
Pegasus, yurt dışı seyahati planlayanlar için dikkat çeken yeni kampanyasını duyurdu. Sınırlı süreyle satışa sunulan kampanya kapsamında yolcular, belirlenen destinasyonlara 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla ve vergiler eklenerek uçuş bileti satın alabilecek. Biletleme ve seyahat tarihlerini de açıklayan şirketin kampanyası kısa sürede yoğun ilgi görürken, avantajlı fiyatlarla seyahat etmek isteyenler rotalarını şimdiden belirlemeye başladı.
2. Hurgada - İstanbul: € 9,00 Başlayan fiyatlarla
3. Şarm El-Şeyh - İstanbul: € 9,00 Başlayan fiyatlarla