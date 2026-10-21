Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı
Pegasus’tan beklenen yurt dışı uçak bileti kampanyası geldi! BolBol üyelerine özel kampanya kapsamında 200 bin koltuk, 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
21-23 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyada uçuşlar 23 Kasım 2026 – 27 Mart 2027 dönemini kapsıyor. İşte kampanyanın tüm detayları ve geçerli olduğu destinasyonlar...
1 | 37
Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
3 | 37