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  4. Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı

Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı

Pegasus’tan beklenen yurt dışı uçak bileti kampanyası geldi! BolBol üyelerine özel kampanya kapsamında 200 bin koltuk, 11 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

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Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı - Sayfa 1

21-23 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanyada uçuşlar 23 Kasım 2026 – 27 Mart 2027 dönemini kapsıyor. İşte kampanyanın tüm detayları ve geçerli olduğu destinasyonlar...

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Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı - Sayfa 2

Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

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Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı - Sayfa 3

Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

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Pegasus'tan 11 Euro + vergilerle yurt dışı bilet kampanyası; 200.000 koltuk satışa çıktı - Sayfa 4

Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

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