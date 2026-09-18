  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu

Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu

Yurt dışı uçuşlarında 15,99 €’dan başlayan fiyatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında biletler mobil uygulamaya özel avantajlarla satışa çıktı.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu - Sayfa 1

Pegasus, BolBollu üyelerine özel yurt dışı uçuş kampanyasını başlattı. 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak biletlerde geçerli kampanyayla, 5 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatler için belirlenen hatlarda Light Paket biletler 15,99 € + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyadan yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden BolBollu üyeleri yararlanabiliyor.

1 | 46
Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu - Sayfa 2

İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen

2 | 46
Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu - Sayfa 3

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

3 | 46
Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu - Sayfa 4

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

4 | 46