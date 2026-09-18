Pegasus'tan 15.99 Euro'ya başlayan fiyatlarla yurt dışı kampanyası! Destinasyonlar belli oldu
Yurt dışı uçuşlarında 15,99 €’dan başlayan fiyatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında biletler mobil uygulamaya özel avantajlarla satışa çıktı.
Pegasus, BolBollu üyelerine özel yurt dışı uçuş kampanyasını başlattı. 18-20 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak biletlerde geçerli kampanyayla, 5 Ekim 2026-27 Mart 2027 tarihleri arasındaki seyahatler için belirlenen hatlarda Light Paket biletler 15,99 € + vergilerden başlayan fiyatlarla sunuluyor. Kampanyadan yalnızca Pegasus mobil uygulaması üzerinden BolBollu üyeleri yararlanabiliyor.
İstanbul Sabiha Gökçen-Alicante-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bakü-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen