Pegasus'tan 9 Euro + vergilerle yurt dışı kampanyası! Şartlar ve destinasyonlar belli oldu
Pegasus, BolBollulara özel yurt dışı uçuş kampanyasını duyurdu. Mobil uygulama üzerinden alınacak belirli Light Paket biletler, 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunulurken kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve destinasyonlar da belli oldu.
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Yurt dışına seyahat etmek isteyenlere Pegasus’tan dikkat çeken bir fırsat geldi. Havayolu şirketi, 8-10 Eylül 2026 tarihleri arasında mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek bilet alımlarında, belirlenen yurt dışı hatları için 250 bin koltuğu 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Kampanya, 25 Ekim 2026 ile 27 Mart 2027 arasındaki uçuşları kapsıyor.
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