Pera dizisine Furkan Andıç dahil oldu! Furkan Andıç kimdir?

Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yaptı. Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Furkan Andıç, 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisinde Mert karakterini canlandırdı.