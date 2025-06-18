Pera dizisine Furkan Andıç dahil oldu! Furkan Andıç kimdir?
Pera dizisinin kadrosuna Furkan Andıç dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Furkan Andıç dizide Adam karakterine hayat verecek. Peki, Furkan Andıç kimdir? Furkan Andıç hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Furkan Andıç kimdir?
4 Nisan 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Furkan Andıç, Türk oyuncudur.
İlkokulu ve liseyi Ataşehir'de okudu. 2007 yılında liseden mezun olduktan sonra Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da Kiev Politeknik Üniversitesinde ilk sene hazırlık ve dil eğitimi aldı. İkinci senesinde ise ekonomi bölümünde okudu. Eğitim sistemindeki denklik koşulu yüzünden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı.
Bir süre İstanbul Bilgi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümünde okuyan genç oyuncu, daha sonra 2011-2012 eğitim senesi 1. döneminde Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım Bölümüne yatay geçiş yaptı. Birçok reklam filminde oynayarak oyunculuk kariyerine başlayan Furkan Andıç, 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisinde Mert karakterini canlandırdı.
2012 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Levent" rolünü oynadı. 2014 yılında başlayan Kaçak Gelinler adlı dizide "Selim İnan" rolünde zengin bir ailenin tek çocuğu karakterini canlandırmıştı. 2013 yılında Yağmurdan Kaçarken dizisinde Harun rolünü üstlendi. 2015 yılında ise atv'de yayımlanan Kırgın Çiçekler adlı dizide 20 bölüm boyunca "Gökhan" karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Aşk Ekmek Hayaller dizisinde rol üstlendi.
2016 yılında ise Kanal D'de yayımlanan Tatlı İntikam adlı dizide "Sinan" karakterini canlandırdıktan sonra 2017 yılında Meryem dizisinde "Savaş" karakterini canlandırdı. 2019 yılında FOX'ta yayımlanan Her Yerde Sen dizisinde Demir Erendil karakterini canlandırdı ve yine aynı yılda Kardeş Çocukları dizisinde Volkan karakterini canlandırdı.